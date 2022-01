Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit deutlichen Abgaben

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag uneinheitlich notiert. In der Nacht waren die Preise deutlich gefallen und erholten sich seitdem nur teilweise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee Sorte Brent kostete gegen 11.40 Uhr bei einem Preis von 87,00 US-Dollar 1,56 Prozent weniger. Der Barrelpreis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) erholte sich um leichte 0,17 Prozent auf 84,20 US-Dollar.

Der Kursrutsch in der Nacht sei von einer allgemeinen Stimmungseintrübung ausgelöst worden, die sich auch an den Aktienmärkten niederschlug, schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank. "Die Lagerdaten des US-Energieministeriums steckten die Preise zuvor noch weg, obwohl das DOE für letzte Woche einen unerwarteten Anstieg der US-Rohöllagerbestände um 515 Tsd. Barrel berichtete", so Analyst Carsten Fritsch. "Das war gleichzeitig der erste Lageraufbau seit acht Wochen."

Am Vortag wäre der Brent-Preis noch auf ein 7-Jahreshoch gestiegen. Allgemein hätten sich die Ölpreise zuletzt immer mehr von den Fundamentaldaten abgekoppelt, schreibt der Rohstoffexperte weiter. Der Markt habe nur noch auf Nachrichten reagiert, die für einen höheren Preis sprachen. "Die Frage ist nun, ob sich die Korrektur fortsetzt oder ob das niedrigere Preisniveau von den Marktteilnehmern als Kaufgelegenheit erachtet wird", schreibt Fritsch. "Beides ist derzeit möglich."

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 88,55 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Freitag mitteilte. Am Mittwoch lag der Preis bei 88,50 Dollar. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis ist nach einem deutlichen Anstieg zuletzt am Freitag wieder etwas gefallen. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt 1.834,56 US-Dollar, was einem Abschlag von 0,24 Prozent entspricht.

