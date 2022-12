Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit deutlichen Aufschlägen

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag zugelegt. Die Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich bis 11 Uhr um 1,24 Prozent auf 78,93 US-Dollar pro Barrel (159 Liter). Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate kostete zuletzt 73,85 Dollar, ein Plus von 0,61 Prozent.

Für Aufwärtstrieb sorgen an den Ölmärkten weiterhin die angekündigten Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China, in der Hoffnung, dass die Nachfrage aus dem Land dadurch ansteigt.

Zum anderen verweisen Marktteilnehmer auf die andauernde Schließung der wichtigen US-Ölpipeline Keystone. Hintergrund sind Reparaturarbeiten wegen eines größeren Lecks. Die Pipeline verläuft von Kanada durch die Vereinigten Staaten an die US-Golfküste und ist für den amerikanischen Ölsektor von erheblicher Bedeutung.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 74,94 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 74,66 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis bewegte sich am Vormittag kaum. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London mit 1.784,00 Dollar gehandelt und somit geringe 0,13 Prozent über dem Vortagesschluss.

spo/sto