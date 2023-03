Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit knappem Plus

Die Ölpreise haben ihre Talfahrt vom Vortag am Donnerstag beendet und notierten zuletzt wenig bewegt mit einem knappem Plus. Die Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11 Uhr pro Barrel (159 Liter) 74,53 US-Dollar - knappe 0,3 Prozent mehr als am Vorabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um leichte 0,2 Prozent auf 68,46 Dollar das Fass zu.

Die jüngsten Turbulenzen an den weltweiten Finanzmärkten hatten am Mittwoch auch die Ölmärkte belastet. Hintergrund waren die Probleme der Schweizer Großbank Cr�dit Suisse (CS). Für Beruhigung sorgte heute, dass die CS sich bei der Schweizer Nationalbank bis zu 50 Mrd. Franken leihen will. Damit würden "entschlossene Maßnahmen zur präventiven Stärkung" der Liquidität ergriffen, teilte das Institut mit.

Weiters richten sich die Blicke am Markt auf den EZB-Zinsentscheid, der am Nachmittag ansteht. Die Zinspolitik ist für die Ölpreise von großer Bedeutung wegen ihrer Auswirkung auf die Konjunktur und den Euro-Dollar-Kurs, die sich beide auf die Ölnachfrage auswirken können.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 76,22 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag war der Preis noch bei 78,92 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis stand in London kaum verändert bei 1.921,68 Dollar die Feinunze (31,10 Gramm).

spo/ste