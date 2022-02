Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit kräftigen Aufschlägen

Der russische Angriff auf die Ukraine lässt die Ölpreise in die Höhe klettern. Die EU und die USA kündigten Sanktionen gegen Russland an. "Sollten die Sanktionen den Zahlungsverkehr, russische Banken und möglicherweise auch die Versicherung der russischen Öl- und Gaslieferungen betreffen, sind Lieferausfälle nicht auszuschließen", kommentieren die Rohstoffexperten der Commerzbank.

Bis 11 Uhr legte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent um beachtliche 7,90 Prozent auf 104,49 US-Dollar zu. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 6,48 Prozent auf 98,78 Dollar.

Eine weiter Möglichkeit wäre, dass Russland auf Sanktionen mit einer Drosselung der Öl- und Gasexporte reagiert, meinen die Analysten. "Sollte es zu einem teilweisen Ausfall der russischen Öllieferungen kommen, wären die anderen großen Produzentenländer nur bedingt in der Lage, dies auszugleichen", schreibt Carsten Fritsch. "Laut IEA können innerhalb kurzer Zeit nur 2,2 Mio. Barrel pro Tag an freien Förderkapazitäten aktiviert werden. In einem Zeitraum von 90 Tagen sind es immerhin 5,1 Mio. Barrel pro Tag."

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 96,1 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag mitteilte. Am Dienstag hatte der Preis noch bei 97,94 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Angesichts der großen Unsicherheit an den Märkten war Gold stark nachgefragt. Das als sichere Anlage geltende Edelmetall gewann in London 2,25 Prozent an Wert. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete demnach 1.953,66 US-Dollar.

