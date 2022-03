Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit leichtem Plus

Die Ölpreise zeigten sich am Freitagvormittag ohne klare Tendenz, bleiben aber weiter auf einem sehr hohen Niveau. Kurz nach 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 111,52 US-Dollar, was einem Preisaufschlag von 0,96 Prozent zum Vortagesschluss entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte zuletzt bei 109,17 Dollar das Fass, und somit knappe 0,05 Prozent weniger als am Vorabend.

Zuletzt hatten sich die Ölmärkte etwas beruhigt, schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank. "Zum Preisrückgang bei Öl haben Nachrichten beigetragen, dass der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde morgen in den Iran reist, was Hoffnungen auf eine Einigung bei den Atomgesprächen schürte", so Analyst Carsten Fritsch. "Sollten daraufhin die Ölsanktionen aufgehoben werden, könnte der Iran schon kurzfristig 1,5-2 Mio. Barrel Rohöl pro Tag zusätzlich an den Markt bringen."

Die Lage an den Rohölmärkten bleibt aber angespannt. So haben die OPEC+ ihre Fördermenge für April zwar angehoben, allerdings nur um die schon länger geplanten 400.000 Barrel pro Tag. Der Ukraine-Krieg blieb somit unbeachtet. "Die in dieser Woche von Reuters und Bloomberg veröffentlichten Produktionsumfragen zeigten zudem, dass die OPEC auch im Februar deutlich weniger produziert hat als vereinbart", fügen die Commerzbanker hinzu. Zudem kam es in Libyen aufgrund schlechten Wetters zu Angebotsausfällen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 117,06 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Freitag mitteilte. Am Dienstag hatte der Preis noch bei 112,2 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Gold verteuerte sich am Freitag leicht. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt mit 1.946,03 Dollar 0,58 Prozent mehr. Die Meldung seitens ukrainischer Behörden von einem Brand in einem Atomkraftwerk nach einem russischen Angriff ließ die als sicher geltende Anlage Gold in der Früh stark ansteigen. Später beruhigte sich die Lage wieder etwas: Laut Internationaler Atomenergie-Agentur (IAEA) konnte keine höhere Strahlung gemessen werden.

spo/pma