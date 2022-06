Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit leichtem Plus

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag nach Verlusten in der Früh zuletzt wieder zugelegt. Die Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich gegen 11.10 Uhr um 0,30 Prozent auf 123,24 US-Dollar pro Barrel (159 Liter). Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 0,26 Prozent auf 121,62 Dollar das Fass zu.

In der Früh hatten die Ölpreise noch deutlich nachgelassen, wenn auch von einem zur Zeit sehr hohen Niveau aus.

Im Fokus stehe am Ölmarkt die strikte Zero-Covid-Politik in China, schreibt der Rohstoffexperte der Commerzbank, Carsten Fritsch. "Schon kleine lokale Virusausbrüche reichten aus, um mehrere Stadtteile der 25 Mio. Einwohner-Metropole Shanghai für verpflichtende Massentests in einen neuen, wenn auch zeitlich begrenzten, Lockdown zu schicken", so Fritsch. "Optimistische Prognosen, dass die Ölnachfrage in China nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen kräftig zulegen dürfte - das chinesische Ölunternehmen CNPC spricht von einem Anstieg um 1,6 Mio. Barrel pro Tag im dritten Quartal - dürften daher nun einem Realitätstest unterzogen werden."

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 123,21 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Mittwoch war der Preis noch bei 121,54 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Freitag etwas ermäßigt. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt bei 1.844,90 Dollar, was einem Abschlag von 0,11 Prozent entspricht.

spo/pma