Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit leichtem Rückgang

Die Ölpreise sind nach ihren starken Zuwächsen am Vortag am Donnerstag wieder etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11 Uhr 93,54 US-Dollar, was einem leichten Abschlag von 0,16 Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verlor 0,20 Prozent an Wert und notierte bei 87,87 Dollar.

Am Mittwoch hatte der Ölverbund OPEC+ eine deutliche Förderkürzung angekündigt. Die Tagesproduktion soll ab November um zwei Millionen Barrel verringert werden. Unter dem Strich werde die Kürzung allerdings nur etwa halb so hoch ausfallen, da mehrere OPEC-Länder seit längerem weniger als die vereinbarte Förderung produzierten, wie der Energieminister Saudi-Arabiens erklärte.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 94,05 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 92,13 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch Gold verbilligte sich am Donnerstagvormittag etwas. In London wurde die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt für 1.714,74 Dollar gehandelt - ein knappes Minus von 0,20 Prozent.

spo/ste