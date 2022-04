Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit leichten Abgaben

Nach den starken Vortagesaufschlägen zeigen sich die Ölpreise am Mittwoch etwas leichter. Die IEA hat ihre Nachfrageprognose gesenkt. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich bis 11.25 Uhr um 0,73 Prozent auf 104,55 Dollar pro Barrel (159 Liter). Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es ein Abschlag von 0,71 Prozent bei 100,69 Dollar.

Für Auftrieb sorgten am Vortag Befürchtungen über ein Wegfallen der russischen Ölproduktion. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Bezug auf vertraute Quellen, dass die russische Ölproduktion am Montag erstmals seit Juli 2020 unter die Marke von 10 Mio. Barrel pro Tag gefallen sein soll, schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank.

"Die US-Energiebehörde hat ihre Prognose für die US-Rohölproduktion in diesem Jahr geringfügig nach unten revidiert", fügt Commerzbanker Carsten Fritsch hinzu. "Die OPEC revidierte ihre Nachfrageprognose für 2022 dagegen deutlich um 480 Tsd. Barrel pro Tag nach unten. Als Grund hierfür nannte sie den Ukraine-Krieg, die hohe Inflation und die Coronalage in China." Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat auch die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Nachfrageprognose für 2022 um 260 Tsd. Barrel nach unten revidiert.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 102,41 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis noch bei 100,08 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Gold hat sich am Mittwoch verteuert. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.975,04 Dollar, was einem Aufschlag von 0,47 Prozent entspricht.

spo/mik