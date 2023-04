Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit leichten Aufschlägen

Die Ölpreise haben am Donnerstag am Vormittag erneut etwas zugelegt. Eine Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.30 Uhr 87,27 Dollar und somit 0,23 Prozent mehr als am Vorabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um leichte 0,13 Prozent auf 83,15 Dollar das Fass.

Die Rohölnotierungen folgen damit der allgemein positiven Marktstimmung und profitieren zudem von dem aktuell schwachen US-Dollar. In der Früh hat die US-Währung gegenüber dem Euro nochmals an Wert verloren. Ein schwacher US-Dollar verbilligte das Öl für Halter anderer Währungen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 86,64 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 85,41 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Auch der Goldpreis ist am Donnerstag etwas gestiegen. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London für 2.027,49 Dollar gehandelt, ein Plus von 0,46 Prozent. Auch hier dürften Währungseffekte eine Rolle gespielt haben.

