Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit leichten Zuwächsen

Nach der deutlichen Erholung am Montag zeigten sich die Ölpreise am Dienstagvormittag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.00 Uhr 108,82 US-Dollar, ein leichter Aufschlag von 0,21 Prozent. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,32 Prozent bei 104,93 Dollar das Fass.

"Preistreibend ist die Aussicht auf neue Sanktionen gegen Russland als Reaktion auf mutmaßliche Kriegsverbrechen russischer Streitkräfte in der Ukraine", schreibt Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank. "Sollte es dazu kommen, würde sich die Nachfrage noch stärker auf andere Anbieter richten, was deutliche Preissteigerungen zur Folge hätte. Dies ist bereits jetzt zu beobachten." So habe Saudi-Arabien bereits seine offiziellen Preise für Öllieferungen im Mai erhöht, besonders für asiatische Abnehmer. Dies könnte große Abnehmer wie Indien oder China wiederum dazu veranlassen, stärker auf russisches Öl zurückzugreifen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 106,23 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis noch bei 104,90 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Gold zeigte sich am Dienstag nur ganz leicht im Plus. Das, obwohl die Aussicht auf weitere Sanktionen gegen Russland die Anleger zum Kauf der als sicher geltenden Anlage anregen sollte. "Der feste US-Dollar und die gestiegenen Realzinsen verhindern derzeit offenbar einen weiteren Preisanstieg von Gold", kommentieren die Commerzbank-Analysten. Gegen 11.00 Uhr notierte die Feinunze (31,10 Gramm) in London bei 1.931,79 Dollar und damit knappe 0,02 Prozent über dem Vortagesschluss.

