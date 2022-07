Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit merklichen Abschlägen

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag merklich nachgelassen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent verbilligte sich um 2,13 Prozent auf 97,22 US-Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,45 Prozent auf 93,53 Dollar zurück. In der Früh hatten sich die Ölpreise noch etwas von den zuletzt starken Rückgängen erholt. Brent war in der Früh zwischenzeitlich wieder über 100 Dollar geklettert.

Die Ölpreise dürften von der allgemein schlechten Finanzmarktstimmung belastet werden. "Die Stimmung unter den Marktteilnehmern schwankt zwischen Inflations- und Zinsangst sowie den Sorgen vor einer Rezession", fassen die Helaba-Analysten die aktuelle Gefühlslage zusammen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 104,41 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 106,86 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat am Mittwoch ebenfalls deutlich nachgegeben. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.716,90 Dollar, was einem Abschlag von 0,87 Prozent zum Vortag entspricht. Der starke US-Dollar dürfte auf dem Edelmetallpreis lasten, da Gold dadurch für Halter anderer Währungen teuerer wird.

