Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit minus 0,52 Prozent

Die Ölpreise haben am Mittwoch nach den deutlichen Kursanstiegen zum Wochenauftakt nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel gegen 11.30 Uhr um 0,52 Prozent auf 84,75 Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate WTI kostet zuletzt 80,44 Dollar, ein Rückgang von 0,59 Prozent.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Ölpreise zuletzt auch durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA gestützt. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der US-Ölreserven um 4,3 Millionen Barrel verzeichnet hat. Fallende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft stützen in der Regel die Ölpreise.

Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl erwartet. Diese werden am Markt stark beachtet und könnten für neue Impulse bei den Ölpreisen sorgen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 85,5 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Montag war der Preis bei 84,84 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis blieb am Mittwoch bisher relativ unbewegt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 2.022,92 Dollar, ein leichtes Plus von 0,06 Prozent.

