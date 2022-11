Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit moderaten Abgaben

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag am Vormittag etwas niedriger präsentiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent wurde zuletzt mit 94,95 US-Dollar gehandelt, ein Minus von 0,36 Prozent. Die US-Sorte West Texas Intermediate verbilligte sich um 0,43 Prozent auf 88,59 Dollar.

Belasten dürfte zum einen der US-Zinsentscheid vom Mittwochabend. Die US-Notenbank Fed hob am Vorabend die Zinsen wie erwartet um 75 Basispunkte an und Fed-Chef Jerome Powell deutete ein möglicherweise geringeres Straffungstempo an, es sei aber "sehr verfrüht", um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken, so der Notenbanker.

Der US-Dollar gewann am Donnerstag in der Früh an Wert, was die Nachfrage nach dem in der US-Währung gehandelten Öl tendenziell verringert haben dürfte, da es sich dadurch für Halter anderer Devisen relativ verteuert.

Zudem wurden die sinkenden Ölpreise am Markt auch mit jüngsten Aussagen der Behörden in China zur weiteren Corona-Politik des Landes erklärt. Die oberste Gesundheitsbehörde habe klargestellt, dass der wichtige Rohölimporteur nach wie vor an harten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus festhalten werde. Zuvor war spekuliert worden, dass China die konsequente Null-Covid-Strategie aufgeben könnte, damit die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wieder stärker in Schwung kommt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 94,74 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Dienstag war der Preis bei 94,43 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Auch Gold wurde vom stärkeren US-Dollar belastet. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London zuletzt mit 1.622,98 Dollar gehandelt, einem Abschlag von 0,66 Prozent.

spo/ste