Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit moderaten Abschlägen

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag etwas nachgelassen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete kurz vor 11.15 Uhr 84,16 US-Dollar - was einem Abschlag von 0,41 Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate verbilligte sich um 0,69 Prozent bei 78,86 Dollar.

Die Stimmung an den Finanzmärkten wurde zuletzt von US-Konjunkturdaten getrübt. Am Mittwoch hatten sowohl Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel als auch Produktionszahlen aus der Industrie enttäuscht. Die US-Notenbank Fed berichtete am Abend von einer weitgehend stagnierenden Wirtschaft.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 84,62 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Dienstag war der Preis noch bei 83,30 US-Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Gold profitierte als sicher geltende Anlage hingegen etwas von der trüben Marktstimmung. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London für 1.909,10 Dollar und somit 0,11 Prozent über dem Vortagesschluss gehandelt.

spo/ste