Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit Rückgängen

Die Ölpreise haben am Donnerstag nach den jüngsten Zuwächsen klare Rückgänge aufgewiesen. Die Notierungen haben zuvor von Sorgen über die jüngste Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Venezuela profitiert. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel am Vormittag um 1,42 Prozent auf 59,80 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Jänner kostete 56,12 Dollar und damit ebenfalls 1,42 Prozent weniger.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch die große US-Militärpräsenz vor der venezolanischen Küste mit den Ölvorkommen des südamerikanischen Landes in Verbindung gebracht. In seiner Rede an die Nation am Donnerstag erwähnte er diese Thematik allerdings nicht. Unterdessen hat Venezuela bekannt gegeben, dass trotz der von US-Präsident Trump angekündigten Blockade von Öltankern vor Venezuela die Ölexporte des Landes planmäßig weiter gehen. Daten zu den Ölreserven in den USA haben den Ölmarkt unterdessen kaum beeinflusst.

Kurz vor der Weihnachtswoche sei die Handelsaktivität am Ölmarkt bereits am Zurückgehen, hieß es von Händlern. So sei der Handel im Brent-Future aktuell unterdurchschnittlich.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist leicht gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 59,56 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren zwei Cent mehr als am Vortag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis notierte am Donnerstagvormittag mit schwächerer Tendenz. Eine Feinunze (31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.324,49 Dollar und damit 0,39 Prozent weniger als am Mittwochabend.

ste/mik