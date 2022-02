Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit weiteren Abgaben

Die Ölpreise sind am Dienstag erneut gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.20 Uhr 90,44 US-Dollar, was einem Abschlag von 2,43 Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 1,25 Prozent auf 90,25 US-Dollar.

"Grund für die aktuelle Preisschwäche ist die Aussicht auf eine Rückkehr der iranischen Ölexporte", schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank. "Während alle Welt auf den Ukraine-Russland-Konflikt schaut, scheint sich in den heute fortgesetzten Atomgesprächen mit dem Iran eine Einigung anzubahnen. So äußerte sich zumindest der russische Verhandlungsführer", so der Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch.

Die zuletzt häufig geäußerte Sorge vor einem starken Rückgang der freien Förderkapazitäten würde dann an Bedeutung verlieren, heißt es weiter. "Schließlich würden diese durch eine Rückkehr des Iran deutlich steigen", sagt Fritsch.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 93,42 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag mitteilte. Am Freitag hatte der Preis bei 92,84 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich in London zuletzt knapp behauptet. Die Feinunze (31,20 Gramm) wechselte für 1.819,07 Dollar und um 0,16 Prozent billiger die Besitzer.

