Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis mit weiteren Verlusten

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag nach der Vortagestalfahrt weiter nachgegeben. Gebremst wurden die Ölpreise weiterhin von Nachfragesorgen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11,00 Uhr 104,51 US-Dollar und damit um 0,5 Prozent weniger als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde mit einem Minus von einem Prozent bei 100,56 Dollar gehandelt.

Am Dienstag waren die Erdölpreise zeitweise um mehr als zehn Dollar eingebrochen. Der WTI-Preis war vorübergehend unter die runde Marke von 100 Dollar gefallen. Bereits in den vergangenen Tagen haben Sorgen um die Entwicklung der Weltkonjunktur die Ölpreise belastet. Die hohe Inflation und die Zinserhöhungen vieler Notenbank dürften die wirtschaftliche Entwicklung dämpfen und so auch die Nachfrage nach Rohöl sinken lassen.

Der jüngste Rückfall der Rohölnotierungen erfolgt allerdings auf hohem Niveau. Gegenüber dem Jahresbeginn ist Rohöl immer noch gut 30 Prozent teurer.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 114,30 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 115,30 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit leichten Rückgängen. In London notierte die Feinunze (31,10 Gramm) mit minus 0,2 Prozent bei 1.766,25 Dollar.

ste/sto