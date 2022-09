Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis notiert höher

Die Ölpreise haben sich am Dienstagvormittag nach den Tiefständen am Montag erholt gezeigt. Der Preis für die Nordseesorte Brent lag kurz nach 11 Uhr bei 85,69 US-Dollar pro Barrel (159 Liter) und damit gut zwei Prozent über dem Vortagesschlusskurs. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 1,97 Prozent auf 78,19 Dollar.

Am Montag waren die Preise der beiden wichtigen Ölsorten aufgrund der sich seit Wochen eintrübenden globalen Konjunkturaussichten auf den tiefsten Stand seit Jänner gefallen. Am heutigen Dienstag hat nun wie auch an den Aktienmärkten ein Erholungsversuch eingesetzt. Zuletzt dürfte zudem der etwas schwächere US-Dollar entlastend wirken.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 89,50 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Freitag war der Preis bei 92,67 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat sich am Dienstagvormittag ebenfalls höher gezeigt. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.636,33 Dollar, was einem Aufschlag von 0,53 Prozent zum Vortag entspricht. Der Goldpreis war am Montag auf ein neues Tief seit April 2020 gefallen, nun dürfte auch beim Goldpreis der etwas schwächere Dollar stützen.

spa/ger