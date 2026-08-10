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10.08.2026 11:24:00
Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis nur wenig verändert
Der Iran hatte am Samstag Hoffnungen auf eine schnelle Wiedereröffnung der Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr gedämpft. Die Führung in Teheran stellte neue Bedingungen für eine Wiedereröffnung der Meerenge für Transporte von Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf. US-Präsident Donald Trump zeigte sich daraufhin demonstrativ und sagte dem Nachrichtenportal "Axios": "Wir geben dem nicht viel Aufmerksamkeit".
In den vergangenen drei Handelstagen war der Preis für Rohöl der Sorte Brent noch deutlich stärker gestiegen, zeitweise ging es wegen der Unsicherheit über die Öffnung der Straße von Hormuz mehr als fünf Dollar nach oben. Am Wochenende hatte der iranische Außenminister Abbas Araqchi zwar mitgeteilt, dass eine Einigung mit dem Oman über die Einrichtung einer Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormuz kurz bevorstehe, direkte Gespräche mit den USA schloss er aber vorerst aus.
Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 79,53 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag hatte der Preis 76,97 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis legte leicht zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.348,56 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,14 Prozent mehr als am Freitagabend.
rst/moe
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