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25.03.2026 11:58:00
Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis rutscht unter 100 Dollar
Am Vormittag lag er mit 99,40 Dollar 0,5 Prozent unter dem Niveau vom Dienstagabend. In der Nacht war er zeitweise deutlich bis auf fast 97 Dollar gefallen. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel im Verlauf um 0,8 Prozent auf 87,76 Dollar.
Während des seit mehreren Wochen andauernden Iran-Kriegs war der Brent-Preis bereits kurzzeitig fast auf 120 Dollar geklettert. Vor Beginn des Konflikts hatte er noch mehrere Monate lang zwischen 60 und 70 Dollar gelegen. Durch den Krieg verteuerten sich auch die Preise für Kraftstoffe wie Benzin und Diesel sowie für Heizöl deutlich.
Trump hatte zuvor auf Fragen von Journalisten gesagt, die Iraner seien zu Verhandlungen bereit: "Wir sprechen tatsächlich mit den richtigen Leuten, und die wollen unbedingt einen Deal abschließen." Zuvor hatte der Iran diese Bereitschaft bestritten, nach den neuerlichen Trump-Aussagen gab es zunächst keinen offiziellen Kommentar aus Teheran.
Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist deutlich zurückgekommen. Wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 132,21 US-Dollar je Barrel (159 Liter), nach 145,24 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis gewann deutlich. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.560,21 US-Dollar gehandelt. Das waren 1,91 Prozent mehr als am Dienstagabend.
ste/moe
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