Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis schwach, Edelmetalle legen zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach den zuletzt starken Anstiegen etwas zurück gekommen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Terminmarkt zuletzt 67,66 Dollar und damit 0,31 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für die US-Ölsorte WTI ermäßigte sich um 0,41 Prozent.

Am Vortag waren die Ölpreise jeweils mehr als einen Dollar je Barrel gestiegen, nachdem der Abschuss einer iranischen Überwachungsdrohne durch die USA bekannt geworden war. Trotz der angespannten Situation seien weiterhin Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran geplant, machte eine US-Regierungssprecherin klar.

Darüber hinaus haben sich iranische Schiffen in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus am Persischen Golf einem Öltanker unter US-Flagge genähert. Der Tanker sei während der Durchfahrt durch die Meerenge "belästigt" worden, teilte das US-Zentralkommando mit.

Die Zwischenfälle im Persischen Golf hätten deutlich gemacht, wie angespannt die Lage sei und wie schnell die Dinge unbeabsichtigt außer Kontrolle geraten könnten, sagte Experte Saul Kavonic vom australischen Finanzdienstleister MST Marquee. Er schätzte die geopolitische Risikoprämie für Ölpreise auf 5 bis 10 Dollar pro Barrel im Falle möglicher US-Angriffe auf den Iran.

Gestützt wurden die Ölpreise auch durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 11,1 Millionen Barrel gemeldet. Ein Rückgang der Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt geben den Ölpreisen in der Regel Auftrieb. Die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung werden am Nachmittag erwartet.

Die Edelmetallpreise konnten sich am Mittwoch etwas von ihrem jüngsten Einbruch erholen und nehmen damit wieder Kurs auf ihre kürzlich erreichten Allzeithochs. Nach oben ging es vor allem mit Silber, der Silberpreis stieg zuletzt um 6,1 Prozent auf 90,14 Dollar je Feinunze. Der Silberkurs war mit den Marktturbulenzen am Montag bis auf 71 Dollar gefallen, nachdem er am vergangenen Donnerstag ein Rekordhoch bei über 121 Dollar erreicht hatte. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg am Vormittag um 2,2 Prozent auf 5.052,96 Dollar.

mik/moe