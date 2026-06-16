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16.06.2026 11:19:00
Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis sinkt auf 81,28 Dollar
Zwischenzeitlich haben die ersten iranischen Schiffe nach Angaben staatlicher Medien das von der US-Seeblockade betroffene Gebiet im Golf von Oman durchquert. Mindestens drei Öltanker und zwei Frachtschiffe hätten die Zone am Montagabend ohne Zwischenfälle passiert, berichtete unter anderem der iranische Sender Press TV unter Berufung auf gut informierte Kreise. Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran in der Nacht auf Montag auf ein Rahmenabkommen hin zu einem Kriegsende verständigt, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll. Eine wesentliche Streitfrage war bis zuletzt die Öffnung der Straße von Hormus.
Die fehlenden Details sorgen weiterhin für Zurückhaltung am Markt. Mitarbeiter bei zuständigen Energiebehörden am Persischen Golf berichteten nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg von einer Flut von Anfragen, ob Rohöl wieder durch die Straße von Hormus transportiert werden könne. Reedereien und Händler verwiesen darauf, dass sie mehr Klarheit bräuchten, bevor sie Schiffe auf diese Route schicken.
"Der früheste Zeitpunkt, zu dem das Ölangebot wieder das Vorkriegsniveau erreichen kann, ist Ende Juli", sagte Analyst Pavel Molchanov von Raymond James. Zunächst müssten alle logistischen Hindernisse gelöst werden, bevor sich das Angebot normalisieren könne.
Auch der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gesunken. Wie das OPEC-Sekretariat mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 87,90 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag hatte der Preis 91,68 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis konnte zulegen. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.344,51 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,80 Prozent mehr als am Montagabend.
moe
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