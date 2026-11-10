Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis sinkt unter 90 Dollar

Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre deutlichen Verluste zu Wochenbeginn angeknüpft und etwas weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner kostete 89,88 US-Dollar und damit gut 2,9 Prozent weniger als am Montag.

Hoffnungen auf ein absehbares Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran drücken auf den Ölpreis. Diesmal kamen die Impulse dafür aus dem Weißen Haus: Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. "Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer", sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Die Zuversicht mit Blick auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist seit den US-Zwischenwahlen Anfang letzter Woche gewachsen. Die Demokraten im Kongress erwägen derzeit, die am 11. Dezember auslaufende Frist für einen Regierungsstillstand zu nutzen, um Trump dazu zu drängen, den Krieg zu beenden.

Es ist jedoch noch unklar, ob die gemäßigtere Rhetorik zu greifbaren Fortschritten bei der Beendigung des von den USA und Israel ausgelösten Kriegs führen wird. Denn zum einen hat sich die politische Unsicherheit verschärft, nachdem Israels Premierminister Benjamin Netanjahu Ende letzten Monats seine parlamentarische Mehrheit verloren hatte. Stattdessen soll jetzt der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar, Gadi Eisenkot, eine Koalition bilden.

Zum anderen hat der Iran-Krieg immer noch massive und direkte Auswirkungen auf die gesamte Golfregion. So ist die wichtige Ost-West-Ölpipeline in Saudi-Arabien nach Angaben des Energieministeriums erneut Ziel eines Angriffs geworden. Durch diese werden unter Umgehung der faktisch immer noch blockierten Straße von Hormuz große Mengen Rohöl vom Persischen Golf zum Roten Meer transportiert.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist gefallen. Wie die OPEC am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 91,99 US-Dollar je Barrel (159 Liter) nach 93,21 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis ist wieder gesunken. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.078,53 US-Dollar gehandelt. Das waren 1,5 Prozent weniger als am Montagabend.

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