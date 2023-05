Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis stabil bei 74,25 Dollar

Die Ölnotierung haben sich am Montagvormittag geringfügig höher gezeigt, nachdem sie im frühen Handel zunächst noch an die Kursverluste der Vorwoche angeknüpft hatten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent betrug gegen 11 Uhr 74,25 Dollar - ein Aufschlag von etwa 0,1 Prozent. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte im selben Ausmaß auf 70,14 Dollar zu.

In den vergangenen Tagen waren die Ölpreise unter Verkaufsdruck gestanden. Marktbeobachter verwiesen auf Nachfragesorgen. Vor allem eine überraschend träge Konjunkturerholung Chinas habe die Spekulation auf eine schwächere Nachfrage verstärkt.

Neben der schleppenden Konjunktur in China belasteten in den vergangenen Handelstagen auch Sorgen vor einem Abrutschen der US-Wirtschaft in eine Rezession. Der Preis für Rohöl aus den USA fiel im Frühhandel unter die Marke von 70 US-Dollar. Hier sprachen Marktbeobachter von der längsten Phase mit sinkenden Preisen seit dem vergangenen September.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 74,45 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Donnerstag kostete ein Barrel noch 76,69 US-Dollar. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte am Montagvormittag zu. Die Feinunze (31,10 Gramm) wechselte in London zuletzt für 2.020 Dollar den Besitzer, das entspricht einem Aufschlag von 0,5 Prozent.

