Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis stabil bei 93,56 Dollar je Fass

Die Ölpreise haben sich am Montagvormittag uneinheitlich gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.40 Uhr 93,56 US-Dollar und damit 0,02 Prozent mehr als am Vortag. Gegenüber dem Tagestief vom Freitag hat sich der Brent-Preis deutlich erholt. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel zwar um 1,89 Prozent auf 91,00 Dollar, lag damit aber auch deutlich über dem Freitagstief.

In der abgelaufenen Woche hatten die Ölpreise den ersten Wochenverlust sein neun Wochen verbucht. "Maßgeblich trugen Hoffnungen auf eine bevorstehende Einigung in den Atomgesprächen mit dem Iran dazu bei", schreiben die Analysten der Commerzbank. Ob sich der Westen auf die iranischen Forderungen einlassen wird, darf den Experten zufolge bezweifelt werden. Hoffnungen auf eine schnelle Rückkehr der iranischen Ölexporte könnten daher enttäuscht werden.

Ein bestimmendes Thema bleibt auch weiter der Russland-Ukraine-Konflikt. Meldungen über ein geplantes Treffen zwischen den Präsidenten der USA und Russland schürte zuletzt Hoffnung auf eine diplomatische Lösung. "Allerdings sorgen Meldungen von zunehmenden Verstößen gegen den Waffenstillstand in der Ostukraine und ein verlängertes Militärmanöver russischer Einheiten in Belarus für Verunsicherung. Somit könnten die Ölpreise schnell wieder steigen", schreiben die Commerzbank-Analysten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 92,79 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Montag mitteilte. Am Donnerstag hatte der Preis noch bei 94,03 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreise ermäßigte sich am Vormittag leicht. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt mit 1.895,51 US-Dollar 0,5 Prozent weniger als am Vortag. Auch der Goldpreis dürfte von der Meldung über ein mögliches Treffen zwischen US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin belastet werden, so die Commerzbank.

