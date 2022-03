Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis stabilisiert bei 125 US-Dollar

Die Ölpreise haben sich am Dienstagvormittag auf hohem Niveau stabil gezeigt. Gegen 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 125,67 US-Dollar und damit gut 2 Prozent mehr als am Vortag. Zuletzt war der Brent-Preis vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs zeitweise auf fast 140 Dollar und damit ein Mehrjahreshoch gestiegen. US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete am Vormittag 121,95 Dollar und lag damit 0,7 Prozent höher als am Vortag.

Gestützt wird der Ölpreis weiter von der Aussicht auf mögliche Importverbote für russisches Öl in einigen Ländern. Deutschland hat einem derartigen Schritt zwar zuletzt eine Absage erteilte, in den USA liegt ein mögliches Importverbot nach wie vor auf dem Tisch, schreiben die Analysten der Commerzbank. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass die USA diesen Schritt auch ohne Beteiligung der europäischen Verbündeten gehen würden.

Die USA importierten im letzten Jahr laut US-Energiebehörde EIA durchschnittlich knapp 700 Tsd. Barrel Rohöl und Ölprodukte pro Tag aus Russland. Diese Menge ließe sich durch alternative Anbieter ersetzen. Für die Europäer wäre das deutlich schwieriger, was ihre Zurückhaltung erklärt. "Solange die USA keine Sekundärsanktionen verhängen und damit andere Länder dazu zwingen, ebenfalls kein Öl aus Russland mehr zu importieren, wäre der Einfluss eines US-Alleingangs unseres Erachtens begrenzt", so die Commerzbank-Analysten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 126,51 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag mitteilte. Am Freitag hatte der Preis noch bei 113,15 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat geringfügig zugelegt, damit aber die erstmals seit 2020 die wichtige Marke von 2.000 Dollar überschritten. Zuletzt kostete die Feinunze (31,10 Gramm) noch 2.004,00 Dollar (nach 1.998,50 Dollar am Freitag). Das als sicherer Anlageform in Krisenzeiten geltende Gold ist weiter stark gefragt, was sich laut Commerzbank auch in den anhaltend hohen Zuflüssen in börsennotierte Gold-Fonds (ETFs) wieder spiegelt.

Rasant nach oben ging es weiter mit dem Nickelpreis. Nachdem der Preis für das Metall schon am Vortag rund zwei Drittel zugelegt, hat er sich am Mittwoch in der Früh laut Commerzbank zeitweise verdoppelt. Die Analysten vermuten Hintergrund der Preisrally nicht nur Angebotssorgen, sondern auch einen sogenannten "Short Squeeze". Einige Marktteilnehmer, die auf fallende Preise gesetzt haben, wurden offenbar von dem Preisanstieg seit der Ukraine-Invasion durch Russland überrascht und dürften jetzt gezwungen sein Nickel zu kaufen um ihre Wetten auf fallende Kurse glatt zu stellen.

