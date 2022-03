Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis steigt

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 11.15 Uhr mit 117,89 US-Dollar 2,1 Prozent mehr als am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 2,2 Prozent auf 110,87 Dollar.

"Der Widerstand in einigen EU-Ländern mit hoher Abhängigkeit von russischem Öl ist noch beträchtlich. Eine weitere Eskalation der russischen Kriegsführung in der Ukraine gegen die dortige Zivilbevölkerung könnte diese Länder aber doch noch zum Einlenken bewegen", kommentierten die Rohstoffexperten hinsichtlich eines Lieferstopps von russischem Öl.

Der Druck auf Saudi-Arabien und andere Ölproduzenten der OPEC+ mit freien Förderkapazitäten dürfte zunehmen, die Produktion stärker zu erhöhen, so die Analysten weiter. "Noch scheint Saudi-Arabien dazu allerdings nicht bereit zu sein." So sehe sich das Königreich für etwaige Angebotsengpässe nicht verantwortlich, nachdem es vor wenigen Tagen erneut Huthi-Angriffen auf seine Öleinrichtungen gegeben habe. Saudi-Arabien mache den Iran indirekt dafür verantwortlich, was als Kritik an einer möglichen Aufhebung der US-Sanktionen verstanden werden könne.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 114,60 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag hatte der Preis noch bei 113,81 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis legte ebenfalls zu. Die Feinunze (31,10 Gramm) kostete in London zuletzt 1.930,3 US-Dollar und damit um 0,3 Prozent mehr als am Dienstag.

"Nachdem der Goldpreis vorgestern noch standhaft war, musste er gestern dann wohl doch den gestiegenen Anleiherenditen und Realzinsen in den USA Tribut zollen. Mehrere Fed-Vertreter haben sich im Nachgang zur Rede des Fed-Vorsitzenden Powell ebenfalls für eine schnellere bzw. stärkere Straffung der Geldpolitik ausgesprochen", kommentierten die Analysten der Commerzbank die jüngsten Bewegungen beim Preis von Gold. Angesichts des jüngsten starken Renditeanstiegs halte sich Gold allerdings noch beachtlich.

