Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis steigt auf 102,65 Dollar

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag angesichts der unveränderten Lage am Persischen Golf ihre jüngsten Gewinne etwas ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November kostete zuletzt 102,65 US-Dollar und damit 1,4 Prozent mehr als am Vorabend.

Laut örtlichen Medienberichten war es im Bereich der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormuz zu Explosionen gekommen. Betroffen seien die Insel Gheschm in der Meerenge sowie die Städte Sirik und Minab, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf amtliche Quellen. Die Explosionen hätten sich auf dem Meer ereignet, hieß es weiter. Die Ursache der Explosionen sowie die genaueren Umstände blieben zunächst unklar.

Das US-Militär hatte zuletzt mehrfach iranische Öltanker in der Straße von Hormuz oder angrenzenden Gewässern angegriffen. Es reagierte damit nach eigener Darstellung auf Attacken der Iranischen Revolutionsgarden auf US-Kriegsschiffe in der Region.

Die wiederaufgeflammten Kämpfe der vergangenen Woche beendeten eine Phase relativer Ruhe und trieben die Preise für Öl und Erdgas nach oben. Brent hat sich in diesem Jahr bisher um fast 70 Prozent verteuert, liegt aber noch deutlich unter dem Kriegshoch von 126 US-Dollar je Barrel aus dem April.

Für deutlich höhere Preise müsse sich die jüngste Eskalation jedoch stärker in erneuten Störungen der Rohöllieferungen durch die Straße von Hormuz niederschlagen, sagte Warren Patterson, Rohstoffstratege bei der niederländischen Bank ING, der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist erneut deutlich gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 112,25 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 4,79 Dollar mehr als am Dienstag. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis fiel am Donnerstagvormittag leicht. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.396,11 US-Dollar gehandelt. Das war 0,1 Prozent weniger als am Mittwochabend.

ste/ger