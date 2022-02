Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis steigt auf 102,8 Dollar je Fass

Die Ölpreise haben am Montagvormittag zugelegt. Gegen 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 102,89 US-Dollar und damit 5,1 Prozent mehr als am Vortag. Der Brent-Preis nimmt damit wieder Kurs auf das in der Vorwoche erreichte Mehrjahreshoch bei 105 Dollar. Ein Barrel der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) stieg am Montag auf 96,39 US-Dollar.

Angetrieben wurden die Gas- und Ölpreise am Montag von Ängsten vor einer Unterbrechung der russischen Energielieferungen. Am Terminmarkt stieg der europäische Erdgaspreis (1-Monats-Forward) kurz nach Eröffnung sogar um 36 Prozent auf 119 Euro je MWh, schreiben die Analysten der Commerzbank.

"Grund für die kräftigen Preisanstiege sind die westlichen Sanktionen gegen Russland, die am Wochenende noch einmal spürbar verschärft wurden", so die Analysten. Ein großer britischer Ölkonzern hatte zudem bekannt gegeben, seine Beteiligung am größten russischen Ölkonzern abzustoßen und dafür sogar einen Verlust von 25 Mrd. Dollar in Kauf zu nehmen.

"Russland könnte als Vergeltung für diese einschneidenden Maßnahmen die Energielieferungen nach Europa reduzieren oder sogar ganz einstellen. Noch gibt es dafür allerdings keinen Anhaltspunkt", schreibt der Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch am Montag.

Die russischen Gaslieferungen nach Europa sind laut Commerzbank am Freitag sogar auf das höchste Niveau seit Dezember gestiegen und auch die vorläufigen Daten für heute zeigen noch kein grundsätzlich anderes Bild. "Die Sanktionen und der Exodus westlicher Ölgesellschaften dürften mittel- bis langfristig zu einer niedrigeren russischen Öl- und Gasproduktion führen, da Investitionen in die Aufrechterhaltung der Produktion bzw. die Erschließung neuer Quellen deutlich schwieriger werden", so die Analysten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 96,67 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Montag mitteilte. Am Donnerstag hatte der Preis noch bei 101,22 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis gab am Montag leicht nach. Gegen 11 Uhr kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.900,40 Dollar und damit rund 0,5 Prozent weniger als am Vortag. Der Goldpreis legte im Frühhandel nur kurzfristig zu, kam dann aber wieder zurück.

mik/ger