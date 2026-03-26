26.03.2026 11:22:00

Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis steigt auf 106,05 Dollar

Die Ölpreise sind am Donnerstag mit der sinkenden Hoffnung auf ein schnelles Ende des Iran-Kriegs gestiegen. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent ist wieder deutlich über die Marke von 100 US-Dollar gestiegen. Am Vormittag wurde ein Barrel bei 106,05 Dollar gehandelt und damit 2,8 Prozent höher als am Vortag.

Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg im Verlauf um 2,4 Prozent auf 93,30 Dollar.

Zuletzt hat die US-Regierung darauf beharrt, dass die Friedensgespräche mit dem Iran andauern. Allerdings wird von der politischen und militärischen Führung in Teheran jegliche Art von Verhandlungen mit den USA dementiert. Darüber hinaus stellte der Iran eigene Bedingungen, darunter die Kontrolle über die wichtige Handelsroute durch die Straße von Hormuz.

Gleichzeitig drohte die US-Regierung dem Iran mit härteren Angriffen, sollte die Führung des Landes nicht nachgeben. US-Präsident Donald Trump sprach zwar von "produktiven" Gesprächen auf diplomatischer Ebene. Aber trotz der Verhandlungen sei Trump bereit, die "Hölle im Iran" losbrechen zu lassen.

Unterdessen hat der Chef des US-Vermögensverwalters Blackrock, Rob Kapito, gesagt, dass Investoren die Risiken der Iran-Krise unterschätzen würden. Selbst bei einem schnellen Kriegsende, könne der Ölpreis noch auf 150 US-Dollar pro Barrel steigen, sagte Kapito am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Melbourne. Er begründete dies damit, dass es Zeit brauche, bis die Lieferketten wieder voll funktionsfähig seien.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist deutlich gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 116,96 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 15,25 Dollar weniger als am Dienstag. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab am Donnerstagvormittag wieder klar nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.432,88 US-Dollar gehandelt. Das waren 1,7 Prozent weniger als am Mittwochabend.

ste/ger

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
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