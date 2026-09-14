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14.09.2026 11:44:00
Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis steigt auf 108,23 US-Dollar
Grund für den Rückgang am Freitag war die Hoffnung auf eine Entspannung im Nahostkonflikt. Am Wochenende gab es jedoch einige Rückschläge. So setzt der Konflikt im Nahen Osten den weltgrößten Ölexporteur Saudi-Arabien massiv unter Druck. Nach der iranischen Blockade der Straße von Hormuz und der zunehmenden Bedrohung der Meerenge Bab al-Mandab durch die Huthi-Miliz im Jemen muss das Königreich nach Drohnenangriffen auch noch eine wichtige Pipeline abschalten.
Eine daraus folgende zusätzliche Reduzierung saudischer Exporte könnte die Ölpreise weiter steigen lassen. Die Ost-West-Pipeline, die unter Umgehung der faktisch blockierten Straße von Hormuz große Mengen Öl vom Persischen Golf zum Roten Meer bringen kann, wurde nach Angriffen auf die Leitung in den Regionen Riad und Medina vorsorglich stillgelegt.
Zudem wurde ein geplantes Treffen zwischen dem Iran und den Golfstaaten verschoben. Laut Angaben aus Teheran ist die Eskalation im Jemen ein Grund für die Verschiebung. "Saudi-Arabien hat darum gebeten, dass diese Sitzung nicht stattfindet", sagte Außenamtssprecher Esmail Baghaei. Auf Nachfrage bestätigte er, dass die jüngsten Entwicklungen im Jemen dabei eine Rolle gespielt hätten.
Brent-Rohöl hat sich seit Jahresbeginn um fast 80 Prozent verteuert, liegt aber aktuell noch deutlich unter seinem Ende April erreichten Kriegszwischenhoch von etwas mehr als 126 US-Dollar je Barrel.
Der Goldpreis fiel am Vormittag. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.284,41 US-Dollar gehandelt. Das war 1,48 Prozent weniger als am Freitagabend.
(Redaktionelle Hinweise: siehe auch APA0036) rst/moe
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