|
27.03.2026 11:26:00
Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis steigt auf 109,8 Dollar je Fass
Die Ankündigung, bis zum 6. April keine Angriffe auf iranische Kraftwerke durchzuführen, hat bisher keinen größeren Einfluss auf die Preisentwicklung am Ölmarkt. Trump hatte zudem mitgeteilt, dass es "sehr gute" Gespräche mit dem Iran gebe.
Der von den USA und Israel angegriffene Iran hatte seit Kriegsbeginn wiederholt Schiffe in der Straße von Hormuz per Funk dazu aufgerufen, diese nicht zu passieren. Teheran griff in der Region seither wiederholt auch Schiffe an - mit gravierenden Auswirkungen auf den weltweiten Handel von Gas und Öl. Zeitweise war der Preis für Rohöl aus der Nordsee bis knapp 120 Dollar gestiegen.
Die jüngsten Aussagen von Trump nehmen "dem Markt kurzfristig etwas die Spannung", kommentierte Ewa Manthey, Rohstoffstrategin bei ING Bank. Allerdings seien nach ihrer Einschätzung bereits rund 8 Millionen Barrel pro Tag an Fördermengen ausgefallen und ein deutlich größeres Volumen an Ölströmen durch den Persischen Golf weiterhin gefährdet. Durch die jüngste Entwicklung werde die Sorge am Markt "voraussichtlich nicht wesentlich abnehmen", sagte die Expertin.
Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 122,16 US-Dollar je Barrel (159 Liter) nach 116,96 Dollar am Vortag. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
Der Goldpreis legte am Freitagvormittag zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4 426,75 Dollar gehandelt. Das sind 1,05 Prozent mehr als am Vortag.
mik/rst
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.