Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis steigt auf 84,66 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Freitagvormittag etwas zugelegt. Um 10.40 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 84,66 US-Dollar. Das war ein Plus von 0,45 Prozent. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,21 Prozent auf 78,16 Dollar.

Am Markt würden positive Konjunkturdaten aus China weiteren möglichen Zinsanhebungen der Federal Reserve gegenüber stehen, hieß es. Letztere könnten sich negativ auf den Preis des Rohstoffes auswirken, während eine positive wirtschaftliche Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt die Rohölnotierungen prinzipiell stützt. Dementsprechend bewegen sich die Ölpreise derzeit in einer vergleichsweise engen Bandbreite.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Donnerstag mit 83,20 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Mittwoch war der Preis noch bei 82,57 Dollar gelegen. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Preis von Gold stieg gegenüber dem Vortag. Die Feinunze (31,10 Gramm) des Edelmetalls wurde in London mit 1.846 Dollar gehandelt - das entsprach einem Zuwachs von 0,46 Prozent.

sto/kat