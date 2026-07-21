Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis steigt auf 89,70 Dollar

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag etwas zugelegt. Der Preis für die wichtige Referenzsorte Brent stieg zuletzt um rund ein Prozent auf 89,70 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Der Brent-Preis nimmt wieder Kurs auf die am Montag erreichte Marke von 90 Dollar. Die US-Ölsorte WTI verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 82,90 Dollar.

Das bestimmende Thema am Ölmarkt ist weiter der Iran-Konflikt. Das US-Militär hat in der nunmehr zehnten Nacht in Folge Ziele im Iran angegriffen. Von dort werden wieder Explosionen in mehreren Gebieten des Landes gemeldet. Dennoch sind die Ölpreise in der Nacht zum Dienstag nicht weiter gestiegen, denn mittlerweile laufen Militärschläge und diplomatische Initiativen parallel, was die Ölpreise nach Einschätzung von Marktbeobachtern bremst.

Medienberichten zufolge bemühen sich Vermittler um eine neue Waffenruhe. Katar, Ägypten, Pakistan und andere regionale Vermittler hätten den beiden Kriegsparteien einen Vorschlag für eine zehntägige Waffenruhe unterbreitet, erfuhr das US-Nachrichtenportal "Axios" aus Quellen. Auch das "Wall Street Journal" berichtete über den Vorschlag.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 86,10 je Barrel (159 Liter). Am Freitag hatte der Preis 84,17 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte am Dienstag leicht zu. Am Dienstagvormittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.068,16 US-Dollar gehandelt. Das waren 1,5 Prozent mehr als am Vortag.

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