Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis steigt auf über 108 Dollar

Der Ölpreis ist weiter Richtung 110 US Dollar unterwegs. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November kletterte am Vormittag um über 2,5 Prozent auf 108,27 US-Dollar.

Die sogenannte Ost-West-Pipeline, eine wichtige saudische Ölroute und eine Ausweichroute für Transporte durch die Straße von Hormuz, war in der vergangenen Woche nach Angriffen stillgelegt worden. Der Staatskonzern Saudi Aramco hat bisher keinen Termin für eine Wiederaufnahme genannt.

Der Markt hängt in der Schwebe zwischen den durch den Konflikt verursachten Angebotsverknappungen auf der einen Seite und einer Rhetorik, die auf mögliche Deeskalation hindeutet, auf der anderen Seite, sagte die leitende Energiehändlerin Rebecca Babin von der CIBC Private Wealth Group der Nachrichtenagentur Bloomberg. "Letztlich wird der Markt den tatsächlichen Barrel-Mengen und der Infrastruktur mehr Gewicht beimessen als der Rhetorik."

Brent-Öl hat sich in diesem Jahr bisher um fast 76 Prozent verteuert, während sich der US-Iran-Krieg über die ölreiche Region ausgebreitet hat, Schiffe in der Straße von Hormuz attackiert wurden und Ölfelder stillgelegt werden mussten.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 123,11 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag hatte der Preis 116,60 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab heute nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.271,49 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,66 Prozent weniger als am Vorabend.

moe/ste