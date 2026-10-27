Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis steigt auf über 116 Dollar

Die Ölpreise sind am Dienstag nach einem kräftigen Anstieg am frühen Abend des Vortags anfänglich etwas zurückgekommen. Mittlerweile steigen sie wieder. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent wird mittlerweile wieder 116,41 Dollar gehandelt und damit 0,51 Prozent höher als am Vortag. Da hilft auch nicht, dass hochrangige Vertreter Saudi-Arabiens, Pakistans und der Türkei zu Gesprächen nach Teheran gereist sind.

Zudem will der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag am Rande eines Energiegipfels in Moskau mit seinem iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian sowie dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, zusammentreffen. Russland ist während des seit Monaten andauernden Konflikts ein wichtiger Verbündeter Teherans gewesen.

Trotz der diplomatischen Bemühungen bleiben die Risiken für den Ölmarkt hoch. Zwar haben sich die Rohöllieferungen inzwischen wieder etwa auf das Vorkriegsniveau erholt, die Transportkosten sind jedoch weiterhin hoch.

Brent-Öl hat sich seit Jahresbeginn um fast 90 Prozent verteuert. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran hat die Energielieferungen beeinträchtigt und auch die Huthi im Jemen in den Konflikt hineingezogen. Die Miliz hat wiederholt Saudi-Arabien angegriffen.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 117,25 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag hatte der Preis 118,42 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis ist wieder am Rückzug. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 3.996,41 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,51 Prozent weniger als am Vorabend.

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