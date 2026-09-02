02.09.2026 11:13:00

Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis steigt weiter

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach erneuten gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November wurde bei 94,83 US-Dollar (82,37 Euro) gehandelt und damit 0,2 Prozent höher als am Vortag. Zeitweise wurde im frühen Handel bei knapp über 97 Dollar der höchste Stand seit mehr als einem Monat erreicht.

Seit Beginn der Woche gehen die Ölpreise deutlich nach oben, nachdem der Iran-Krieg wieder eskaliert war. In dieser Zeit hat sich Rohöl der Sorte Brent um etwa sieben Prozent verteuert. Zuletzt haben sich die USA und der Iran im Kampf um die Kontrolle über die Straße von Hormuz erneut gegenseitig angegriffen.

Iranische Staatsmedien berichteten über Explosionen in mehreren Regionen des Landes. Der Iran hat daraufhin in Reaktion auf die US-Angriffe umgehend zum Vergeltungsschlag ausgeholt. Zentraler Streitpunkt zwischen Washington und Teheran ist die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormuz. Der Iran blockiert mit Drohungen und Angriffen die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf noch immer weitestgehend. Die USA haben ihre Angriffe auf Ziele im Iran nach Angaben des Militärs nun wieder beendet.

"Die rasante Eskalation der letzten 36 Stunden treibt die Ölpreise in die Höhe, da das Risiko weiterer Störungen in der Meerenge oder Angriffe auf die breitere Ölinfrastruktur als Risikoprämie eingepreist wird", sagte Rohstoffexperte Saul Kavonic vom australischen Finanzdienstleister MST Marquee.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist deutlich gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 95,32 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 3,34 Dollar mehr als am Montag. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab am Mittwoch leicht nach. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.318,65 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,21 Prozent weniger als am Vorabend.

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Eskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
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