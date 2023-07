Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis um 0,06 Prozent gestiegen

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Dienstagvormittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 78,55 US-Dollar, was einer Veränderung von plus 0,06 Prozent entspricht. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,22 Prozent auf 74,28 Dollar.

In den vergangenen Tagen haben die Erdölpreise schwach tendiert, nachdem sie seit Ende Juni deutlich zugelegt hatten. Verantwortlich für die Schwächephase sind vor allem konjunkturelle Sorgen um China. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wächst seit Monaten nur verhalten, obwohl sich die politische Führung schon vor längerem von ihrer strikten Coronapolitik verabschiedet hat. Hoffnungen auf einen damit verbundenen Wachstumsschub blieben bisher unerfüllt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 80,05 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat mitteilte. Am Freitag hatte ein Barrel noch 82,06 US-Dollar gekostet. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis startete leicht gestärkt in die neue Woche. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde in London mit einem Aufschlag von 0,32 Prozent bei 1.961,72 Dollar gehandelt.

fpr/kve