Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis weiter über 100 US-Dollar

Die Ölpreise haben sich am Dienstag trotz Hinweisen auf ein mögliches Ende des Iran-Kriegs wenig verändert auf hohem Niveau gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni kostete 107,36 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für Rohöl der US-Sorte WTI mit Lieferung im Mai hielt sich bei 102,63 Dollar.

Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hat sich Rohöl der Nordseesorte um fast 60 Prozent verteuert. Zeitweise war der Preis bis auf knapp 120 Dollar je Barrel gestiegen.

Gebremst wurden die Notierungen durch Meldungen, denen zufolge die USA ein Ende des Iran-Kriegs anstreben. Wie die Zeitung "Wall Street Journal" berichtet, soll US-Präsident Donald Trump seinen Beratern mitgeteilt haben, er sei bereit, den Militäreinsatz im Iran zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe.

Seit dem Beginn der Angriffe der USA und Israels gegen den Iran vor mehr als vier Wochen schwankte der US-Präsident mehrfach zwischen der Aussage, ein Kriegsende sei nahe, und der Warnung vor einer Ausweitung der Militäroperationen. Am Montag hatte Trump noch erklärt, dass die USA die Angriffe verstärken könnte, falls der Iran Hormus nicht wieder öffne.

Unterdessen gehen Experten der Energiemarktberatung "FGE NexantECA" davon aus, dass der Ölpreis bis auf 150 oder 200 Dollar pro Barrel steigen könnte, sollte die nahezu vollständige Blockade der Straße von Hormus in den nächsten sechs bis acht Wochen anhalten. "Wöchentlich gehen 100 Millionen Barrel Öl verloren, monatlich 400 Millionen Barrel", sagte Experte Fereidun Fesharaki dem Sender Bloomberg TV.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist wieder etwas zurück gekommen. Wie das OPEC-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 117,12 US-Dollar je Barrel (159 Liter) nach 118,11 Dollar am Freitag. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte am Dienstagvormittag zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) mit 4.566,87 Dollar gehandelt. Das sind 1,2 Prozent mehr als am Vortag.

moe