Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis wenig verändert

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag nur wenig verändert tendiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz nach 11.00 Uhr 88,37 US-Dollar und damit um magere 0,07 Prozent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg leicht um 0,34 Prozent auf 81,57 Dollar.

Im Fokus stehen an den Rohstoffmärkten aktuell die Entwicklungen in China. Dort spitzt sich die Corona-Lage in einzelnen Großstädten weiter zu. Nicht nur steigen die Fallzahlen, am Wochenende meldete die Volksrepublik nach langer Zeit auch ihren ersten Corona-Todesfall. Die politische Führung in Peking geht seit langem äußerst strikt gegen das Virus vor. Dies führt zu erheblicher wirtschaftlicher Belastung - mit entsprechenden Konsequenzen für den Energieverbrauch und den Ölkonsum.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 86,20 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 84,18 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis hat am Mittwochvormittag etwas leichter notiert. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.738,10 Dollar und damit 0,15 Prozent weniger als zum Vortagesschluss.

