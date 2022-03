Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis wieder etwas höher

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag wieder zugelegt. Die Erholung kommt, nachdem die Preise am Vortag aufgrund von Lockdowns in China stark gesunken waren. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 113,81 US-Dollar, war einem Aufschlag von 3,3 Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 2,5 Prozent auf 106,77 Dollar zu.

Für den Preisverfall am Vortag sorgte ein erneuter Corona-Lockdown in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai, schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank. Die Folgen für die Ölnachfrage sei dabei gleich spürbar gewesen. "Das Verkehrsaufkommen zur Hauptstoßzeit war gestern früh Daten von Baidu zufolge 45 Prozent niedriger als vor einem Jahr", so Rohstoffexperte Carsten Fritsch. "Der Benzinverbrauch war laut einem lokalen Beratungsunternehmen in einigen Gebieten 70-80 Prozent niedriger als vor dem Virusausbruch." Shanghai stelle demnach etwa vier Prozent der chinesischen Ölnachfrage.

Der Lockdown brachte damit etwas Entspannung in den Ölmarkt, der wegen des Ukraine-Kriegs sehr angespannt ist, so Fritsch. So lagen die russischen Ölexporte in der Woche vom 17. bis 23. März bereits im Schnitt rund 26,4 Prozent unter dem Wert der Vorwoche.

Gold verbilligte sich hingegen am Dienstag etwas. Hier dürfte eine allgemein positive Stimmung an den Börsen belastet haben. Zuletzt kostete die Feinunze (31,10 Gramm) in London 1.913,63 Dollar, was einem Abschlag von 0,54 Prozent entspricht.

spo/ger