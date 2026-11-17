Die Ölpreise sind am Dienstag anfänglich gesunken. Mittlerweile geht die Tendenz aber wieder leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wurde zuletzt bei 92,67 US-Dollar gehandelt und damit 0,25 Prozent höher als am Vortag.

Am Montag war der Preis für Rohöl der Sorte Brent nach Hinweisen auf ein wachsendes Überangebot am Ölmarkt noch zeitweise um etwa vier Dollar je Barrel eingebrochen. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte mitgeteilt, dass sie für das laufende Quartal von einem Angebotsüberschuss auf dem Weltmarkt von rund 2 Millionen Barrel pro Tag ausgeht. Zudem warnt die US-Investmentbank Goldman Sachs vor der Gefahr eines Überangebots im kommenden Jahr.

Nachdem die Ölpreise Ende Oktober den höchsten Stand seit etwa einem halben Jahr erreicht hatten, sind sie deutlich gefallen. Rohöl der Sorte Brent verbilligte sich seitdem um mehr als 20 Prozent. Während sich die Versorgung mit Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf erholt, wird am Markt die Wahrscheinlichkeit von neuen US-Angriffen gegen den Iran nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA als eher gering eingeschätzt.

Zuletzt hat sich der Vizepräsident der USA, JD Vance, in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News gegen ein längeres militärisches Engagement im Nahen Osten ausgesprochen. Die USA würden nicht zulassen, dass sich der Iran-Krieg zu einem langfristigen Engagement entwickelt. "Wir werden nicht für immer dort bleiben", versicherte Vance.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 89,33 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag hatte der Preis 90,00 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis steigt wieder. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 3.865,74 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,36 Prozent mehr als am Montagabend.

meo/ger