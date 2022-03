Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis zuletzt bei 126 US-Dollar

Der Ukraine-Krieg sorgt weiterhin für hohen Aufwärtsdruck bei den Ölpreisen. Am Montag lösten Meldungen rund um einen möglichen Importstopp für Öl aus Russland einen weiteren satten Anstieg bei den Notierungen am Ölmarkt aus. Gegen 11 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 126,19 US-Dollar, was ein Anstieg von fast 7 Prozent im Vergleich zum vergangenen Freitag ist.

Im Frühhandel hatte der Brent-Preis sogar um bis zu 18 Prozent auf fast 140 Dollar zugelegt. Damit erreichte der Preis fast sein bisheriges Rekordniveau von rund 150 Dollar im Sommer 2008. Bei US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) belief sich das Plus ebenso auf rund 7 Prozent auf knapp 124 US-Dollar. Seit der russischen Invasion in der Ukraine hat sich Rohöl damit schon rund um ein Drittel verteuert.

"Die Ölpreise explodieren zu Wochenbeginn regelrecht", fasste der Commerzbank-Rohstoffexperte Carsten Fritsch die aktuelle Lage zusammen. Auslöser für die satten Preisaufschläge bei Rohöl sind Überlegungen des Westens, die Einfuhr von russischem Öl zu stoppen. Wegen der weiteren Eskalation im russischen Krieg gegen die Ukraine sollen damit weitere harte Sanktionen gegen Russland auf den Weg gebracht werden.

"Wir sprechen jetzt mit unseren europäischen Partnern und Verbündeten, um auf koordinierte Weise die Aussicht auf ein Verbot der Einfuhr von russischem Öl zu prüfen", sagte der US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag zum US-Sender CNN. Es gebe "sehr aktive Diskussionen" zu dem Thema.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 113,15 US-Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat am Montag mitteilte. Am Donnerstag hatte der Preis noch bei 117,06 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

In der aktuellen Krise zeigt sich hingegen einmal mehr, dass vor allem Gold als "Krisenwährung" in unsicheren Zeiten gilt. Zu Beginn der Handelswoche hatte der Goldpreis erstmals seit August 2020 auf 2.000 US-Dollar je Feinunze zugelegt. Zuletzt kostete die Feinunze (31,10 Gramm) noch 1.997,66 Dollar (nach 1.988,67 Dollar am Freitag). Der Anstieg des Goldpreises und die stark fallenden Aktienmärkte spiegeln laut Commerzbank-Analyst Daniel Briesemann die derzeit hohe Risikoaversion der Marktteilnehmer wider.

pma/sto