Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreise steigen wegen Iran-Krieg

Die Ölpreise haben am Montag nach einer weiteren Angriffswelle des US-Militärs zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im September stieg am Vormittag um 2,86 Prozent auf 77,38 Dollar zu. Im frühen Handel hatte der Preis der globalen Referenzsorte schon bei fast 80 Dollar gelegen. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte zuletzt um 2,59 Prozent auf 72,58 Dollar.

Es war bereits die vierte Angriffswelle der USA, seit die Feindseligkeiten in der Nacht auf Mittwoch wieder aufflammten. Die Angriffswelle sei vorbei und habe Dutzende Zielobjekte mit Präzisionsmunition getroffen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom in der Früh auf der Online-Plattform X mit. Die Straße von Hormuz habe essenzielle Bedeutung für den weltweiten Handel und werde nicht vom Iran kontrolliert, betonte Centcom. Die US-Streitkräfte stünden bereit, um die Freiheit des zivilen Schiffsverkehrs zu verteidigen - auch gegen "die ungerechtfertigte Aggression des Iran, seine Schikane, Drohungen und willkürlichen Verlautbarungen".

Der Iran hatte am Sonntag erklärt, die Meerenge werde "bis auf Weiteres" geschlossen, während die Streitkräfte der Islamischen Republik Drohnen- und Raketenangriffe auf Verbündete der USA im Nahen Osten flogen, darunter Jordanien und Katar. Zudem meldete Kuwait, dass eine Offshore-Bohrplattform getroffen und beschädigt worden sei.

Die jüngsten Entwicklungen seien zwar eskalierend, blieben aber "deutlich unterhalb eines offenen Kriegszustands", sagte Saul Kavonic, Senior-Energieanalyst bei MST Marquee, der Nachrichtenagentur Bloomberg. In den ersten Wochen und Monaten des Konflikts war der Ölpreis deutlich gestiegen. Ein Barrel der Referenzsorte Brent hatte zeitweise etwas mehr als 126 Dollar gekostet.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt leicht gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Montag mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 75,09 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag hatte der Preis 76,25 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis gab wieder etwas nach. Am Montagvormittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.072,09 US-Dollar gehandelt. Das waren 1,06 Prozent weniger als am Freitagabend.

rst/mik