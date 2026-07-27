Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Preis fällt wieder unter 90 Dollar

Nach dem Ende der US-Angriffsserie im Iran haben die Ölpreise zu Wochenbeginn deutlich nachgegeben. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent fiel am Vormittag um mehr als zehn Prozent und damit deutlich unter die Marke von 90 Dollar. Der Brent-Preis lag zuletzt bei 88,40 US-Dollar. Der Preis für die US-Sorte WTI sank um knapp neun Prozent auf 82,58 US-Dollar.

Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Der Preis für die Nordseesorte Brent stieg in den folgenden Tagen deutlich und überschritt die Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Die jüngste Pause der US-Angriffe am Wochenende nährte erneut Hoffnung auf eine Deeskalation in dem seit Ende Februar tobenden Konflikt.

Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Das Militär begründete den Schritt damit, dass es mit seinem Vorgehen lediglich Vergeltung auf US-Angriffe übe.

Der Preis für Rohöl der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) ist zuletzt gefallen. Wie das OPEC-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 97,21 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag hatte der Preis 102,73 Dollar betragen. Die OPEC berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis legte zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.092,03 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,95 Prozent mehr als am Vorabend.

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