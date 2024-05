Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Preis steigt auf 83,07 Dollar

Die Ölpreise haben am Montagvormittag moderat zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.45 Uhr 83,07 US-Dollar und damit 0,35 Prozent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,51 Prozent auf 78,57 Dollar.

Die Erdölpreise haben in den vergangenen Wochen in der Tendenz nachgegeben. Ein großer Teil der Risikoaufschläge aufgrund des Gazakriegs hat sich damit verflüchtigt. Auf die Ölproduktion hat der Konflikt bisher nur wenig Auswirkungen gehabt. Der Öltransport über See wird jedoch erschwert und verteuert durch die Angriffe der durch Iran kontrollierten Huthi-Milizen auf Handelsschiffe.

In der laufenden Woche stehen Marktberichte des Ölkartells OPEC und der Internationalen Energieagentur (IEA) auf dem Programm. Die Berichte werden am Ölmarkt beachtet, weil sie Auskunft über die Angebots- und Nachfragebedingungen geben.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Freitag mit 84,29 Dollar festgelegt, nach 84,30 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis ging zum Wochenstart zurück. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.343,63 US-Dollar gehandelt und lag damit 0,76 Prozent unter dem Freitagskurs.

mha/sto