Rohstoffe (Vormittag) - Kein Ölhandel, Gold legt etwas zu

Die Börsen in New York und London haben am Montag geschlossen. Es findet daher kein Handel mit Rohöl an den dortigen Rohstoffmärkten statt. Am 30.12. lag der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent bei 85,95 Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde zuletzt am 01.01. zu einem Preis von 80,49 Dollar pro Fass gehandelt.

Der Goldpreis notierte am Montagvormittag leicht im Plus. In London lag der Preis zuletzt um 0,12 Prozent höher bei 1.825,70 Dollar die Feinunze (31,10 Gramm).

spa/mik