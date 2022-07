Rohstoffe (Vormittag) - Öl- und Gaspreise steigen

Die Ölpreise sind am Mittwochvormittag erneut gestiegen. Gegen 10.40 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 105,47 US-Dollar und verteuerten sich somit um 1,03 Prozent im Vergleich zum Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,43 Prozent auf 96,34 Dollar. Bei den Preisen handelt es sich um jene der September-Futures.

Die positive Stimmung an den Aktienmärkten dürften die Rohölnotierungen im Vorfeld der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der Federal Reserve stützten. Bevor diese sich auf den Ölmarkt auswirken kann, dürften zuvor die wöchentlichen US-Lagerdaten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 109,35 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 106,27 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der europäische Erdgaspreis bleibt indes weiterhin im Höhenflug. Der August-Terminkontrakt von TTF wurde zuletzt mit 215 Euro gehandelt und notierte damit um 7,5 Euro höher als zum letzten Schlusskurs. Die Nachfrage nach Gas dürfte aufgrund der geringer werdenden Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 zulegen.

Auch der Goldpreis steigerte sich. In London kostete die Feinunze (31,10 Gramm) zuletzt 1.723 Dollar, was einem Aufschlag von 0,3 Prozent entsprach. Besonders im Fokus beim Edelmetall steht die Fed-Zinsentscheidung am Abend. Es wird mit einer Leitzinserhöhung von 75 Basispunkten gerechnet. Ein Anstieg um 100 Basispunkte gilt als eher unrealistisch.

sto/ste