Rohstoffe (Vormittag) - Öl verteuert sich etwas

Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag leicht höher gezeigt. Gegen 10.40 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,38 US-Dollar und damit 0,05 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) gewann 0,31 Prozent auf 78,26 Dollar.

Für etwas Preisauftrieb sorgte die zeitweise Aussetzung der großen US-Ölpipeline Keystone, die Kanada und die USA verbindet. Der Betreiber TC Energy sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. Es sei kein Rohöl ausgetreten.

Ansonsten hat sich an den Rahmenbedingungen am Erdölmarkt wenig geändert. Für prinzipiell hohe Preise sprechen der Gazakrieg und die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Sie machen sich am Ölmarkt in Risikoaufschlägen bemerkbar. Hinzu kommt das knappe Angebot des Förderverbunds OPEC+. Die Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel ist konjunkturell bedingt jedoch eher schwach.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 82,71 Dollar festgelegt, nach 82,68 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitagvormittag befestigt. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.168,60 US-Dollar gehandelt, was einem Aufschlag von 0,45 Prozent zum Vortag entspricht.

