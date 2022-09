Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreis fällt auf tiefsten Stand seit Februar

Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag ihre Korrektur fortgesetzt und sind auf neue Mehrmonats-Tiefs gefallen. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 92,37 Dollar und damit rund 0,4 Prozent weniger als am Vortag. Im Tagesverlauf war der Brent-Preis zeitweise auf gut 91 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Februar gefallen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,6 Prozent auf 86,31 Dollar.

Zurzeit lastet ein ganzes Bündel von Faktoren auf den Rohölpreisen. In erster Linie sorgen die ungünstigen Konjunkturaussichten, gepaart mit vielerorts steigenden Zinsen für Pessimismus. Hinzu kommt der seit längerem starke US-Dollar, der Erdöl für Interessenten außerhalb des Dollarraums wechselkursbedingt verteuert und die Nachfrage drückt. Als dritter Belastungsgrund gilt die strikte Coronapolitik Chinas, die die wirtschaftlichen Aussichten der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt beeinträchtigt.

Der Ölverbund OPEC+ hat auf diese Entwicklungen und die fallenden Preise bereits reagiert. In dieser Woche drosselten die rund 20 Förderländer ihre Produktion, wenn auch nur leicht. Analysten interpretierten den Schritt als Bekenntnis zu weiteren Kürzungen, falls diese erforderlich werden sollten. Ungeachtet dessen befinden sich die Erdölpreise immer noch auf vergleichsweise hohem Niveau.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 99,03 Dollar festgelegt, wie das OPEC-Sekretariat zuletzt mitteilte. Am Montag war der Preis bei 99,84 Dollar gelegen. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis blieb am Mittwochvormittag weiter stabil. In London hielt die Feinunze (31,10 Gramm) mit einem knappen Plus von 0,04 Prozent bei 1.704,34 Dollar.

mik/spo